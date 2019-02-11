У Бердичеві поліція розслідує обставини загибелі судді та його дружини

Офіційно поліція повідомляє, що 10 лютого у райцентрі у власному будинку родичі виявили тіла чоловіка та дружини. Поліцейські, що прибули до місця події, провели огляд та зафіксували ознаки отруєння чадним газом. З’ясування усіх обставин триває у рамках кримінального провадження.

"Житель м. Бердичева звернувся увечері до поліції через стурбованість про відсутність зв’язку з 35-річним сином та його 36-річною дружиною. До місця проживання останнього разом із заявником прибули і поліцейські. Близько 21.30 чоловік через вікно заліз до будинку сина та виявив його і невістку у ванній кімнаті без ознак життя. Під час огляду місця події було зафіксовано наявність у приміщенні запаху чадного газу. На тілах загиблих також були характерні сліди отруєння ним. Інших видимих тілесних ушкоджень не виявлено", - повідомили у поліції у Відділі комунікацій.



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Нині у рамках розпочатого кримінального провадження призначено судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті подружжя.



Тривають слідчо-розшукові заходи для з’ясування усіх обставин події.



Також у ході огляду зафіксовано, що у будинку встановлено газове опалення, а у ванній кімнаті розташоване газове обладнання.



Водночас з власних джерел УНН стало відомо, що загиблий працював суддею Бердичівського міськрайсуду та останній час тимчасово перебував без повноважень.



Як повідомляв УНН, невідомі обікрали помешкання судді Касаційного госпсуду.