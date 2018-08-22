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В Бельгии мужчина с ножом напал на посетителей ресторана, есть погибшие

Киев • УНН

 • 10854 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Неизвестный мужчина напал с ножом на посетителей ресторана в районе Моресне-Шапель на востоке Бельгии, два человека погибли, сообщает телеканал RTL со ссылкой на прокуратуру и бургомистра коммуны Пломбьер Терри Виммера, передает УНН.

В Бельгии мужчина с ножом напал на посетителей ресторана, есть погибшие

Бургомистр отметил, что произошедшее не было терактом, добавив, что злоумышленника нейтрализовали и он “не в состоянии причинить вред”. Позже в прокуратуре сообщили, что в результате инцидента погибли три человека, включая нападавшего. Правоохранительные органы и власти не уточнили, при каких обстоятельствах погиб злоумышленник.

По словам очевидцев, которые приводит телеканал, мужчина пришел в ресторан, чтобы напасть на свою бывшую подругу и ее мачеху. RTL отмечает, что, по неподтвержденной информации, девушка рассталась с мужчиной полтора года назад, после чего он угрожал ей.

Как сообщал УНН, в Польше задержали преступников, которые с мачете напали на украинском пару.

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