У Бельгії чоловік з ножем напав на відвідувачів ресторану, є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Невідомий чоловік напав з ножем на відвідувачів ресторану в районі Моресне-Шапель на сході Бельгії, двоє людей загинули, повідомляє телеканал RTL з посиланням на прокуратуру і бургомістра комуни Пломбьер Террі Віммера, передає УНН.
Бургомістр зазначив, що подія не була терактом, додавши, що зловмисника нейтралізували і він “не в змозі завдати шкоди”. Пізніше в прокуратурі повідомили, що в результаті інциденту загинули три людини, включаючи нападника. Правоохоронні органи і влада не уточнили, за яких обставин загинув зловмисник.
За словами очевидців, які наводить телеканал, чоловік прийшов в ресторан, щоб напасти на свою колишню подругу і її мачуху. RTL відзначає, що, за непідтвердженою інформацією, дівчина розлучилася з чоловіком півтора роки тому, після чого він погрожував їй.
Як повідомляв УНН, у Польщі затримали злочинців, які з мачете напали на українську пару.