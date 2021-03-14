В Бельгии антирасистский протест полицейские разгоняли водометами
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. В городе Льеже, Бельгия, прошла акция протеста Black Lives Matter из-за жестокого задержания полицией девушки африканского происхождения. Об этом пишет УНН со ссылкой на телеканал RTBF.
Детали
Сначала акция в Льеже несла мирный характер, а затем некоторые из протестантов начал бросать камни в полицию. После этого начались беспорядки, в результате которых пострадали 10 полицейских. Некоторые из них были госпитализированы.
Акция протеста завершилась разгоном демонстрантов с помощью слезоточивого газа и водометов. О пострадавших среди протестующих пока неизвестно.
Напомним, протестующие вышли на улицы города через видео, на котором сотрудники полиции жестко задерживают девушку африканского происхождения.
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Около десяти тысяч человек вышли в бельгийской столице на марш в знак протеста против насилия над женщинами в семьях.