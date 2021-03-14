У Бельгії антирасистський протест поліцейські розганяли водометами
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. У місті Льєжі, Бельгія, пройшла акція протесту Black Lives Matter через жорстоке затримання поліцією дівчини африканського походження. Про це пише УНН з посиланням на телеканал RTBF.
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Спочатку акція у Льєжі несла мирний характер, а потім дехто з протестантів почав кидати каміння в поліцію. Після цього почалися заворушення, внаслідок яких постраждали 10 працівників поліції. Деякі з них були госпіталізовані.
Акція протесту завершилася розгоном демонстрантів за допомогою сльозогінного газу і водометів. Про потерпілих серед протестуючих наразі невідомо.
Нагадаємо, протестувальники вийшли на вулиці міста через відео, на якому співробітники поліції жорстко затримують дівчину африканського походження.
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Близько десяти тисяч людей вийшли в бельгійській столиці на марш в знак протесту проти насильства над жінками в сім'ях.