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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 107509 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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У родителей в этом году в Украине уже отобрали 44 ребенка

У родителей в этом году в Украине уже отобрали 44 ребенка

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 ноября. УНН. В этом году по решению суда 44 ребенка отобрали у родителей, которых лишили родительских прав. Об этом сообщил на брифинге по противодействию и предотвращению домашнего насилия заместитель министра социальной политики по вопросам европейской интеграции Сергей Нижинский, передает корреспондент УНН.

"В этом году 44 ребенка были отобраны из-за результатов судебной тяжбы между родителями, между мужчиной и женщиной. Были поданы иски об отобрании детей и о лишении родительских прав", - отметил Нижинский.

По его словам, сейчас поданы иски в отношении родителей 59 детей о лишении родительских прав.

Напомним, полицейские мобильные группы по противодействию домашнему насилию вынесли уже 1200 срочных запретительных предписаний.

Только в этом году в полицию обратились более 100 тыс. человек, которые страдали от домашнего насилия.

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