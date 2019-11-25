У батьків цього року в Україні вже відібрали 44 дитини
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. У цьому році за рішенням суду 44 дитини відібрали у батьків, яких позбавили батьківських прав. Про це повідомив на брифінгу щодо протидії та запобіганню домашньому насильству заступник міністра соціальної політики з питань європейської інтеграції Сергій Ніжинський, передає кореспондент УНН.
"У цьому році 44 дитини було відібрано через результати судової тяганини між батьками, між чоловіком і жінкою. Були подані позови про відібрання дітей і про позбавлення батьківських прав", – зазначив Ніжинський.
За його словами, наразі подано позови відносно батьків 59 дітей про позбавлення батьківських прав.
Нагадаємо, поліцейські мобільні групи з протидії домашньому насильству винесли вже 1200 термінових заборонних приписів.
Тільки у цьому році до поліції звернулися більше ніж 100 тисяч осіб, які потерпали від домашнього насильства.