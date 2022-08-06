В банках можно купить безналичный доллар по фиксированному курсу НБУ

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Как отметил Василий Фурман, Национальный банк Украины зафиксировал цену за безналичный доллар – 36,6 гривны.

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"Пока мы имеем фиксированный курс для безналичных операций на уровне 36,6 грн, а наличный рынок - намного меньше. То есть, если сравнивать в абсолютных цифрах, то на безналичном рынке днем ​​покупается/продается свыше 300 млн долл., на наличном - примерно 50 млн долл. По моему мнению, курс на безналичном рынке должен быть базовым", - сказал Фурман.

На сегодняшний день в банках уже есть наличный доллар по рыночному курсу. Он отличается от безналичного зафиксированного курса. Также можно купить и безналичный доллар в пределах до 50 тысяч гривен через некоторые банки. Но не все банки проводят эти операции, потому что это зависит от стратегии того или иного банка.

Напомним

Финансовые компании и ломбарды по результатам I квартала 2022 года были убыточными. Деятельность большинства предоставлятелей небанковских финансовых услуг сократилась из-за войны.