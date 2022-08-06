У банках можна купити безготівковий долар за фіксованим курсом НБУ

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Як зазначив Василь Фурман, Національний банк України зафіксував ціну за безготівковий долар - 36,6 гривні.

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"Наразі ми маємо фіксований курс для безготівкових операцій на рівні 36,6 грн, а готівковий ринок - набагато менший. Тобто, якщо порівнювати в абсолютних цифрах, то на безготівковому ринку вдень купується/продається понад 300 млн дол, на готівковому - приблизно 50 млн дол. На мою думку, курс на безготівковому ринку має бути базовим", - сказав Фурман.

На сьогодні у банках уже є готівковий долар за ринковим курсом. Він відрізняється від безготівкового курсу, який зафіксований. Також можна купити і безготівковий долар в межах до 50 тисяч грн через деякі банки. Але не усі банки проводять ці операції, бо це залежить від стратегії того чи іншого банку.

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