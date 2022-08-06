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У банках можна купити безготівковий долар за фіксованим курсом НБУ

У банках можна купити безготівковий долар за фіксованим курсом НБУ

Київ • УНН

 • 531468 перегляди

КИЇВ. 7 серпня. УНН. Заступник голови Ради НБУ Василь Фурман в ефірі телемарафону повідомив, що в банках уже можна купити безготівковий долар, курс якого зафіксував НБУ. Українці можуть придбати безготівковий долар в межах до 50 тисяч гривень, передає УНН.

Деталі

Як зазначив Василь Фурман, Національний банк України зафіксував ціну за безготівковий долар - 36,6 гривні.

Цитата

"Наразі ми маємо фіксований курс для безготівкових операцій на рівні 36,6 грн, а готівковий ринок - набагато менший. Тобто, якщо порівнювати в абсолютних цифрах, то на безготівковому ринку вдень купується/продається понад 300 млн дол, на готівковому - приблизно 50 млн дол. На мою думку, курс на безготівковому ринку має бути базовим", - сказав Фурман.

На сьогодні у банках уже є готівковий долар за ринковим курсом. Він відрізняється від безготівкового курсу, який зафіксований. Також можна купити і безготівковий долар в межах до 50 тисяч грн через деякі банки. Але не усі банки проводять ці операції, бо це залежить від стратегії того чи іншого банку.

Нагадаємо

Фінансові компанії й ломбарди за результатами І кварталу 2022 року були збитковими. Діяльність більшості надавачів небанківських фінансових послуг скоротилася через війну.

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