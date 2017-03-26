В Бангладеш шесть человек погибли в результате взрыва

Инцидент произошел в районе местного аэропорта области Силхет у самой границы с Индией.

Два человека из погибших были сотрудниками правопорядка.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Как сообщал УНН, в Бангладеш, на полицейском блокпосту у международного аэропорта подорвался смертник . Ответственность за инцинент взяла на себо взяло "Исламское государство".