В Бангладеш шесть человек погибли в результате взрыва
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Террорист-смертник привел сегодня в действие взрывное устройство у армейского КПП на северо-востоке Бангладеш. Шесть человек погибли, десятки ранены, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Инцидент произошел в районе местного аэропорта области Силхет у самой границы с Индией.
Два человека из погибших были сотрудниками правопорядка.
Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".
Как сообщал УНН, в Бангладеш, на полицейском блокпосту у международного аэропорта подорвался смертник . Ответственность за инцинент взяла на себо взяло "Исламское государство".