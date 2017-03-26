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У Бангладеш шість осіб загинули внаслідок вибуху

У Бангладеш шість осіб загинули внаслідок вибуху

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Терорист-смертник привів сьогодні у дію вибуховий пристрій біля армійського КПП на північному сході Бангладеш. Шестеро людей загинули, десятки поранені, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Інцидент стався в районі місцевого аеропорту області Силхет біля самого кордону з Індією.

Двоє людей із загиблих були співробітниками правопорядку.

Відповідальність за напад взяло на себе терористичне угруповання “Ісламська держава”.

Як повіломляв УНН, у Бангладеш, на поліцейському блокпосту біля міжнародного аеропорту підірвався смертник. Відповідальністьзп інцинент взяла на себе взяла “Ісламська держава”.

 

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