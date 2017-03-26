У Бангладеш шість осіб загинули внаслідок вибуху
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Терорист-смертник привів сьогодні у дію вибуховий пристрій біля армійського КПП на північному сході Бангладеш. Шестеро людей загинули, десятки поранені, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Інцидент стався в районі місцевого аеропорту області Силхет біля самого кордону з Індією.
Двоє людей із загиблих були співробітниками правопорядку.
Відповідальність за напад взяло на себе терористичне угруповання “Ісламська держава”.
Як повіломляв УНН, у Бангладеш, на поліцейському блокпосту біля міжнародного аеропорту підірвався смертник. Відповідальністьзп інцинент взяла на себе взяла “Ісламська держава”.