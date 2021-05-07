У Авакова рассказали, что порядок 9 мая будут охранять более 11 тысяч правоохранителей
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Чтобы обеспечить безопасность всех участников мероприятий 9 мая, к охране правопорядка будут привлечены более 11 тыс. правоохранителей. Об этом сообщил заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич, передает УНН.
Детали
Фацевич отметил, что 8 мая в государстве запланировано 341 мероприятие с участием более 13 тыс. граждан. За порядком будут следить более 2000 полицейских, военнослужащих Национальной гвардии Украины, сотрудников ГСЧС и курсантов ведомственных учреждений МВД.
А 9 мая ожидается проведение 555 мероприятий, в которых примут участие более 60 тыс. граждан: "В каждом регионе есть понимание между всеми службами. Чтобы обеспечить безопасность всех участников мероприятий, к охране правопорядка будут привлечены более 11 тыс. правоохранителей: 7300 полицейских, 3000 военнослужащих Национальной гвардии и ГСЧС, а также курсантов высших учебных заведений МВД", - сообщил Фацевич.
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Также заместитель главы Нацполиции отметил, что с 9 по 11 мая пройдут поминальные дни, поэтому многие граждане будут выезжать на кладбище. Поэтому на дорогах государственного и местного значения усиленно будут работать наряды патрульной полиции.
В то же время начальник Главного управления Национальной полиции Украины в городе Киеве Андрей Крищенко сообщил, что полицейские Киева уже в усиленном режиме несут службу.
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"Сегодня утром полицейские заступили на охрану общественного порядка в местах, где будут проходить мероприятия. Также круглосуточные наряды будут выставлены у всех мемориалов, стел, памятников и мест захоронений. Кроме того, все локации, где будут проходить мероприятия, и маршруты следования обследуют кинологи и взрывотехники", - сказал Андрей Крищенко.
Руководитель столичной полиции отметил, что со всеми организаторами мероприятий проведена разъяснительная беседа о недопустимости нарушения законодательства, в частности относительно использования запрещенной символики.
Также в Киеве усилены наряды в метрополитене, на железнодорожном вокзале: с гражданами проводят профилактические беседы во избежание конфликтов и предупреждения провокаций.
Представители Нацгвардии и ГСЧС подтвердили готовность личного состава к несению службу в эти дни.