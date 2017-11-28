В 2017 году экспорт украинских яиц увеличился в 1,5 раза

Так, по ее словам, только за январь-октябрь 2017 года Украина экспортировала 71517 тонн этого вида продукции против 50676,1 тонн в прошлом году. Больше всего украинских свежих яиц в скорлупе за 10 месяцев 2017 года закупили страны Азии и Африки.

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В пятерку крупнейших импортеров яиц украинского производства также входят Ирак (18,0% общего экспорта яиц), Катар (8,0%), Либерия (4,9%) и Сьерра-Леоне (4,9%).

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