В 2017 году экспорт украинских яиц увеличился в 1,5 раза

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 79282 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 69741 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 76838 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 84065 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 118660 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115277 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 144519 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107389 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108819 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113362 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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В 2017 году экспорт украинских яиц увеличился в 1,5 раза

В 2017 году экспорт украинских яиц увеличился в 1,5 раза

Киев  •  УНН

 • 13023 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. В 2017 году экспорт украинских яиц увеличился в 1,5 раза. Об этом сообщает старший научный сотрудник отдела ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Светлана Пашко, передает УНН.

Так, по ее словам, только за январь-октябрь 2017 года Украина экспортировала 71517 тонн этого вида продукции против 50676,1 тонн в прошлом году. Больше всего украинских свежих яиц в скорлупе за 10 месяцев 2017 года закупили страны Азии и Африки.

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В пятерку крупнейших импортеров яиц украинского производства также входят Ирак (18,0% общего экспорта яиц), Катар (8,0%), Либерия (4,9%) и Сьерра-Леоне (4,9%).

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