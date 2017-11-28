У 2017 році експорт українських яєць збільшився у 1,5 рази

Так, за її словами, лише за січень-жовтень 2017 року Україна експортувала 71517 тонн цього виду продукції проти 50676,1 тонн торік. Найбільше українських свіжих яєць у шкаралупі за 10 місяців 2017 року закупили країни Азії та Африки.

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До п’ятірки найбільших імпортерів яєць українського виробництва також входять Ірак (18,0% загального експорту яєць), Катар (8,0%), Ліберія (4,9%) та Сьєрра-Леоне (4,9%).

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