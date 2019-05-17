Создатель стеклянной пирамиды Лувра умер на 103-м году жизни
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Всемирно известный архитектор, который спроектировал знаменитую стеклянную пирамиду Лувра, Бэй Юймин умер в возрасте 102 лет. Об этом в четверг, 16 мая, сообщила газета The New York Times со ссылкой на его сына, передает УНН.
Бэй Юймин - уроженец китайского Гуанчжоу. С 1935 года он проживал на территории США. Лауреат почетной Притцкеровской премии спроектировал восточное крыло Национальной галереи искусства в Вашингтоне, а также здание Банка Китая в Гонконге.
Образцы его работ можно найти в разных частях Соединенных Штатов, включая Зал славы рок-н-ролла в Кливленде и Башню JPMorgan Chase в Нью-Йорке.
Бэй Юймин - сторонник так называемого интернационального стиля, опиравшийся на идеи модернизма. Особый упор в работе он делал на чувства объема и соблюдение баланса.
Напомним, одна из самых известных в мире архитекторов Заха Хадид умерла в больнице в Майами от сердечного приступа. Ей было 65 лет.