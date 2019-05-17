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Творець скляної піраміди Лувра помер на 103-му році життя

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КИЇВ. 17 травня. УНН. Всесвітньо відомий архітектор, який спроектував знамениту скляну піраміду Лувру, Бей Юймін помер у віці 102 років. Про це в четвер, 16 травня, повідомила газета The New York Times з посиланням на його сина, передає УНН.

Бей Юймін - уродженець китайського Гуанчжоу. З 1935 року він проживав на території США. Лауреат почесної Прітцкерівської премії спроектував східне крило Національної галереї мистецтва у Вашингтоні, а також будівля Банку Китаю в Гонконзі.

Зразки його робіт можна знайти в різних частинах Сполучених Штатів, включаючи Зал слави рок-н-ролу в Клівленді і Вежу JPMorgan Chase в Нью-Йорку.

Бей Юймін - прихильник так званого інтернаціонального стилю, що спирався на ідеї модернізму. Особливий упор в роботі він робив на почуття обсягу і дотримання балансу.

Нагадаємо, одна з найвідоміших у світі архітекторів Заха Хадід померла у лікарні у Майамі від серцевого нападу. Їй було 65 років.

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