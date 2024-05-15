Турция хочет закрепить в законодательстве новый вид иностранного шпионажа

В Турции рассматривают пакет законов, который внесет в законодательство "новый вид шпионажа" - "агентов влияния". Предложены изменения в закон, чтобы прекратить шпионскую деятельность иностранных разведывательных служб на территории Турции, сообщает Bianet, передает УНН.

Детали

СМИ использовали фразу агент влияния для описания этого нового вида шпионажа.

Они назвали это "новым аспектом в разведывательной войне" и заявили, что закон будет применяться к агентам влияния, которые проводят анти-турецкую пропаганду, притворяясь полезными для страны, но в то же время ее подрывают.

Агенты влияния, которые проводят пропаганду в социальных сетях, а также те, кто нарушает экономический, социальный и общественный порядок страны, могут быть отныне привлечены к уголовной ответственности говорится в публикации.

Несмотря на то, что термин агент влияния не был четко определен в турецком законодательстве, он часто использовался в проправительственных СМИ в качестве обвинения, особенно в отношении защитников прав человека.

Британская разведка: Харьковскую область атаковала новая группировка армии рф