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Туреччина хоче закріпити у законодавстві новий вид іноземного шпигунства

Туреччина хоче закріпити у законодавстві новий вид іноземного шпигунства

Київ • УНН

 • 24289 перегляди

Туреччина розглядає законодавство про криміналізацію нового виду іноземного шпигунства, який називається "агенти впливу", які ведуть антитурецьку пропаганду і підривають економічний, соціальний і громадський порядок країни.

У Туреччині розглядають пакет законів, який внесе до законодавства "новий вид шпигунства" - "агентів впливу". Запропоновано зміни до закону, щоб припинити шпигунську діяльність іноземних розвідувальних служб на території Туреччини, повідомляє Bianet, передає УНН.

Деталі

ЗМІ використовували фразу агент впливу для опису цього нового виду шпигунства.

Вони назвали це "новим аспектом у розвідувальній війні" і заявили, що закон застосовуватиметься до агентів впливу, які проводять анти-турецьку пропаганду, прикидаючись корисними для країни, але в той же час її підривають.

Агенти впливу, які проводять пропаганду в соціальних мережах, а також ті, хто порушує економічний, соціальний та громадський порядок країни, можуть бути відтепер притягнуті до кримінальної відповідальності

йдеться у публікації.

Незважаючи на те, що термін агент впливу не був чітко визначений у турецькому законодавстві, він часто використовувався у проурядових ЗМІ як звинувачення, особливо щодо захисників прав людини.

Британська розвідка: Харківщину атакувало нове угруповання армії рф14.05.24, 12:31 • 101676 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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