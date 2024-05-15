Туреччина хоче закріпити у законодавстві новий вид іноземного шпигунства

У Туреччині розглядають пакет законів, який внесе до законодавства "новий вид шпигунства" - "агентів впливу". Запропоновано зміни до закону, щоб припинити шпигунську діяльність іноземних розвідувальних служб на території Туреччини, повідомляє Bianet, передає УНН.

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ЗМІ використовували фразу агент впливу для опису цього нового виду шпигунства.

Вони назвали це "новим аспектом у розвідувальній війні" і заявили, що закон застосовуватиметься до агентів впливу, які проводять анти-турецьку пропаганду, прикидаючись корисними для країни, але в той же час її підривають.

Агенти впливу, які проводять пропаганду в соціальних мережах, а також ті, хто порушує економічний, соціальний та громадський порядок країни, можуть бути відтепер притягнуті до кримінальної відповідальності йдеться у публікації.

Незважаючи на те, що термін агент впливу не був чітко визначений у турецькому законодавстві, він часто використовувався у проурядових ЗМІ як звинувачення, особливо щодо захисників прав людини.

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