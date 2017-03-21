Турецкие чиновники не будут выступать в Германии к апрельскому референдуму

"Вплоть до референдума мы не будем организовывать выступлений представителей турецкого правительства", - сообщил президент Союза европейско-турецких демократов (UETD) Зафер Сираки.

По его словам, на местном уровне информационные мероприятия будут проходить и в дальнейшем, но на них не приедут политики из Турции.

Как сообщал УНН, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что Евросоюз больше не будет угрожать Турции процессом членства и пообещал, что после референдума 16 апреля Европа увидит "совсем иную Турцию".