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Турецкие чиновники не будут выступать в Германии к апрельскому референдуму

Турецкие чиновники не будут выступать в Германии к апрельскому референдуму

Киев • УНН

 • 8509 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Турецкая Партия справедливости и развития (ПСР) решила больше не проводить в Германии агитационные мероприятия к референдуму в Турции по конституционной реформе, передает УНН со ссылкой на DW.

"Вплоть до референдума мы не будем организовывать выступлений представителей турецкого правительства", - сообщил президент Союза европейско-турецких демократов (UETD) Зафер Сираки.

По его словам, на местном уровне информационные мероприятия будут проходить и в дальнейшем, но на них не приедут политики из Турции.

Как сообщал УНН, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что Евросоюз больше не будет угрожать Турции процессом членства и пообещал, что после референдума 16 апреля Европа увидит "совсем иную Турцию".

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