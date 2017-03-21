Турецкие чиновники не будут выступать в Германии к апрельскому референдуму
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Турецкая Партия справедливости и развития (ПСР) решила больше не проводить в Германии агитационные мероприятия к референдуму в Турции по конституционной реформе, передает УНН со ссылкой на DW.
"Вплоть до референдума мы не будем организовывать выступлений представителей турецкого правительства", - сообщил президент Союза европейско-турецких демократов (UETD) Зафер Сираки.
По его словам, на местном уровне информационные мероприятия будут проходить и в дальнейшем, но на них не приедут политики из Турции.
Как сообщал УНН, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что Евросоюз больше не будет угрожать Турции процессом членства и пообещал, что после референдума 16 апреля Европа увидит "совсем иную Турцию".