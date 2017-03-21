Турецькі урядовці не виступатимуть в Німеччині до квітневого референдуму
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Турецька Партія справедливості і розвитку (ПСР) вирішила більше не проводити в Німеччині агітаційні заходи до референдуму в Туреччині щодо конституційної реформи, передає УНН з посиланням на DW.
"Аж до референдуму ми не будемо організовувати виступів представників турецького уряду", - повідомив президент Союзу європейсько-турецьких демократів (UETD) Зафер Сіраки.
За його словами, на місцевому рівні інформаційні заходи будуть проходити і надалі, але на них більше не приїдуть політики з Туреччини.
Як повідомляв УНН, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пообіцяв, що Євросоюз більше не погрожуватиме Туреччині процесом набуття членства та пообіцяв, що після референдуму 16 квітня Європа побачить "зовсім інакшу Туреччину".