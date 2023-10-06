Турецкая авиация нанесла удары по 15 объектам курдских боевиков на севере Сирии — Минобороны Турции

ukru
Эксклюзив
06:36 • 44685 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

06:19 • 84559 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 125166 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 159110 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 127305 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 121748 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 157053 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 116455 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 122931 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130617 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Мэр Венеции наградил украинца, спасшего жизнь раненому ножом мужчине

Мэр Венеции наградил украинца, спасшего жизнь раненому ножом мужчине

13 марта, 00:27 • 58657 просмотра
В Мариуполе оккупанты месяцами не платят зарплату медикам и коммунальщикам

В Мариуполе оккупанты месяцами не платят зарплату медикам и коммунальщикам

13 марта, 02:27 • 43103 просмотра
Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

13 марта, 03:06 • 106424 просмотра
Риск шатдауна возрастает: демократы обещают блокировать законопроект для предотвращения приостановки работы правительства

Риск шатдауна возрастает: демократы обещают блокировать законопроект для предотвращения приостановки работы правительства

03:33 • 42063 просмотра
Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

05:20 • 97577 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 125162 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 159108 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 116382 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 123426 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 157052 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

07:35 • 18993 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 144540 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 152108 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 156487 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 154531 просмотра
Актуальное
Турецкая авиация нанесла удары по 15 объектам курдских боевиков на севере Сирии — Минобороны Турции

Турецкая авиация нанесла удары по 15 объектам курдских боевиков на севере Сирии — Минобороны Турции

Киев • УНН

 • 916901 просмотра

КИЕВ. 6 октября. УНН. Турецкие военные нанесли новые воздушные удары на севере Сирии в пятницу вечером и уничтожили 15 объектов курдских боевиков. Многие боевики были “нейтрализованы” во время этой операции. Соответствующее заявление появилось на сайте Министерства обороны Турции, передает УНН.

Цитата

“С целью устранения террористических атак против наших людей и сил безопасности с севера Сирии путем нейтрализации PKK/YPG и других террористических элементов и обеспечения безопасности нашей границы; в соответствии с нашими правами на самооборону, которые вытекают из статьи 51 Устава Организации Объединенных Наций. В 22:00 6 октября 2023 года против объектов террористов на севере Сирии были осуществлены воздушные операции, в так называемые штабы, укрытия и склады, которые на ответственном уровне считались содержащими террористов, уничтожено 15 целей”, — сообщило турецкое министерство обороны.

Детали

В заявлении министерства говорится, что эти цели включали базу боевиков, укрытия и складские помещения, где, вероятно, находились боевики.

По каким именно регионам северной Сирии турки нанесли авиаудары пока не известно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: более 100 погибших: на военную академию в Сирии террористы совершили нападение беспилотниками

Дополнительно

Турецкие военные самолеты нанесли авиаудары по объектам курдских боевиков на севере Сирии после того, как американские военные сбили турецкий беспилотник, который приблизился в пределах 500 метров от американских войск.

Анкара заявила, что эти места использовались Рабочей партией Курдистана, PKK, признанной террористической группой, стоящей за десятилетиями повстанцев в Турции, а также ее союзниками из курдских боевиков в Сирии, известных как Отряды народной обороны, или YPG.

YPG является частью сил, возглавляемых сирийскими курдами, известных как Сирийские демократические силы. Их поддерживают США, ведь они их близкие союзники в войне против боевиков из группировки ИГИЛ.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы