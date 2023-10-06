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Турецька авіація завдала ударів по 15 об’єктах курдських бойовиків на півночі Сирії — Міноборони Туреччини

Турецька авіація завдала ударів по 15 об’єктах курдських бойовиків на півночі Сирії — Міноборони Туреччини

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Турецькі військові завдали нових повітряних ударів на півночі Сирії в п’ятницю ввечері та знищили 15 об’єктів курдських бойовиків. Багато бойовиків були “нейтралізовані” під час цієї операції. Відповідна заява з’явилась на сайті міністерства оборони Туреччини, передає УНН.

Цитата

“З метою усунення терористичних атак проти наших людей і сил безпеки з півночі Сирії шляхом нейтралізації PKK/YPG та інших терористичних елементів і забезпечення безпеки нашого кордону; Згідно з нашими правами на самооборону, які випливають із статті 51 Статуту Організації Об’єднаних Націй, о 22:00 6 жовтня 2023 року проти об’єктів терористів на півночі Сирії були здійснені повітряні операції, а так звані штаби, укриття та складів, які на відповідальному рівні вважалися такими, що містять терористів, знищено 15 цілей”, — повідомило турецьке міністерство оборони.

Деталі

У заяві міністерства йдеться, що ці цілі включали базу бойовиків, укриття та складські приміщення, де, ймовірно, перебували бойовики.

По яких саме регіонах північної Сирії турки завдали авіаударів наразі не відомо.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Понад 100 загиблих: на військову академію у Сирії терористи здійснили напад безпілотниками

Додатково

Турецькі військові літаки завдали авіаударів по об’єктах курдських бойовиків на півночі Сирії, після того, як американські військові збили турецький безпілотник, який наблизився в межах 500 метрів від американських військ.

Анкара заявила, що ці місця використовувалися Робітничою партією Курдистану, PKK, визнаною терористичною групою, яка стоїть за десятиліттями повстанців у Туреччині, а також її союзниками з курдських бойовиків у Сирії, відомих як Загони народної оборони, або YPG.

YPG є частиною очолюваних сирійськими курдами сил, відомих як Сирійські демократичні сили. Їх підтримують США, адже вони їхні близькі союзники у війні проти бойовиків з угруповання ІДІЛ.

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