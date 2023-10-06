Турецька авіація завдала ударів по 15 об’єктах курдських бойовиків на півночі Сирії — Міноборони Туреччини

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“З метою усунення терористичних атак проти наших людей і сил безпеки з півночі Сирії шляхом нейтралізації PKK/YPG та інших терористичних елементів і забезпечення безпеки нашого кордону; Згідно з нашими правами на самооборону, які випливають із статті 51 Статуту Організації Об’єднаних Націй, о 22:00 6 жовтня 2023 року проти об’єктів терористів на півночі Сирії були здійснені повітряні операції, а так звані штаби, укриття та складів, які на відповідальному рівні вважалися такими, що містять терористів, знищено 15 цілей”, — повідомило турецьке міністерство оборони.

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У заяві міністерства йдеться, що ці цілі включали базу бойовиків, укриття та складські приміщення, де, ймовірно, перебували бойовики.

По яких саме регіонах північної Сирії турки завдали авіаударів наразі не відомо.

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Турецькі військові літаки завдали авіаударів по об’єктах курдських бойовиків на півночі Сирії, після того, як американські військові збили турецький безпілотник, який наблизився в межах 500 метрів від американських військ.

Анкара заявила, що ці місця використовувалися Робітничою партією Курдистану, PKK, визнаною терористичною групою, яка стоїть за десятиліттями повстанців у Туреччині, а також її союзниками з курдських бойовиків у Сирії, відомих як Загони народної оборони, або YPG.

YPG є частиною очолюваних сирійськими курдами сил, відомих як Сирійські демократичні сили. Їх підтримують США, адже вони їхні близькі союзники у війні проти бойовиків з угруповання ІДІЛ.