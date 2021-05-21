Турцию исключили из списка стран, где будут применяться новые правила WhatsApp
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Совет по вопросам конкуренции Турции сообщил в пятницу, что мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Facebook, исключил Турцию из числа стран, где будут применяться новые правила конфиденциальности, передает УНН.
Детали
“Мы были уведомлены, что новые правила конфиденциальности WhatsApp не будут применяться в Турции. Это касается и тех пользователей, которые уже приняли новые правила пользования мессенджером”, — говорится в сообщении ведомства.
Контекст
Ранее WhatsApp обновил в ряде стран пользовательское соглашение, обязав всех, кто использует мессенджер, делиться данными с Facebook. В частности, Facebook получит сведения о номере телефона, транзакциях и IP-адресах пользователей.
Это решение в Турции встретили с серьезной критикой, на протяжении нескольких дней в начале года одним из самых популярных хэштегов в турецком сегменте Twitter был #WhatsAppSiliyoruz (#УдаляемWhatsApp). Как сообщали СМИ, многие сотрудники турецких госучреждений стали заводить аккаунты в Telegram и BIP — мессенджере, принадлежащем лидирующей турецкой телекоммуникационной компании Turkcell.