Туреччину виключили зі списку країн, де будуть застосовуватися нові правила WhatsApp

Деталі

“Ми були повідомлені, що нові правила конфіденційності WhatsApp не застосовуватимуться в Туреччині. Це стосується і тих користувачів, які вже прийняли нові правила користування месенджером”, — йдеться в повідомленні відомства.

Контекст

Раніше WhatsApp оновив в ряді країн користувацьку угоду, зобов’язавши всіх, хто використовує месенджер, ділитися даними з Facebook. Зокрема, Facebook отримає відомості про номер телефону, транзакції і IP-адреси користувачів.

Це рішення в Туреччині зустріли з серйозною критикою, на протязі декількох днів на початку року одним з найпопулярніших хештегів в турецькому сегменті Twitter був #WhatsAppSiliyoruz (#ВидаляємоWhatsApp). Як повідомляють ЗМІ, багато співробітників турецьких держустанов стали заводити акаунти в Telegram і BIP — месенджері, що належить лідируючій турецькій телекомунікаційній компанії Turkcell.