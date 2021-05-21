Туреччину виключили зі списку країн, де будуть застосовуватися нові правила WhatsApp
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Рада з питань конкуренції Туреччини повідомила в п’ятницю, що месенджер WhatsApp, що належить компанії Facebook, виключив Туреччину з числа країн, де будуть застосовуватися нові правила конфіденційності, передає УНН.
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“Ми були повідомлені, що нові правила конфіденційності WhatsApp не застосовуватимуться в Туреччині. Це стосується і тих користувачів, які вже прийняли нові правила користування месенджером”, — йдеться в повідомленні відомства.
Контекст
Раніше WhatsApp оновив в ряді країн користувацьку угоду, зобов’язавши всіх, хто використовує месенджер, ділитися даними з Facebook. Зокрема, Facebook отримає відомості про номер телефону, транзакції і IP-адреси користувачів.
Це рішення в Туреччині зустріли з серйозною критикою, на протязі декількох днів на початку року одним з найпопулярніших хештегів в турецькому сегменті Twitter був #WhatsAppSiliyoruz (#ВидаляємоWhatsApp). Як повідомляють ЗМІ, багато співробітників турецьких держустанов стали заводити акаунти в Telegram і BIP — месенджері, що належить лідируючій турецькій телекомунікаційній компанії Turkcell.