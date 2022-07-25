Турция заявила, что Греция оттолкнула лодку с мигрантами обратно в турецкие воды
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Турция в понедельник обвинила Грецию в том, что она столкнула лодку с мигрантами из греческих территориальных вод обратно в турецкие. Об этом УНН пишет со ссылкой на Anadolu.
Детали
Министерство обороны Анкары заявило, что инцидент произошел в воскресенье неподалеку от Родоса, и разместило кадры из беспилотника, на которых, по его словам, видно, как береговая охрана втягивает лодку в турецкие воды недалеко от юго-западного курорта Мармарис.
Афины неоднократно отвергали обвинения со стороны правозащитных групп и агентства ООН по делам беженцев УВКБ ООН о том, что они вытесняют мигрантов из греческих вод, заявляя, что они перехватывают лодки в море для защиты своих границ.
Дополнение
Турция и Греция являются ключевыми транзитными пунктами для мигрантов, стремящихся попасть в Европу, спасаясь от войны и преследований, чтобы начать новую жизнь.
Турция ранее обвинила Грецию в массовых отказах, суммарной депортации и отказе мигрантам в доступе к процедурам предоставления убежища, что является нарушением международного права.