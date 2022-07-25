Турция заявила, что Греция оттолкнула лодку с мигрантами обратно в турецкие воды

Детали

Министерство обороны Анкары заявило, что инцидент произошел в воскресенье неподалеку от Родоса, и разместило кадры из беспилотника, на которых, по его словам, видно, как береговая охрана втягивает лодку в турецкие воды недалеко от юго-западного курорта Мармарис.

Афины неоднократно отвергали обвинения со стороны правозащитных групп и агентства ООН по делам беженцев УВКБ ООН о том, что они вытесняют мигрантов из греческих вод, заявляя, что они перехватывают лодки в море для защиты своих границ.

Дополнение

Турция и Греция являются ключевыми транзитными пунктами для мигрантов, стремящихся попасть в Европу, спасаясь от войны и преследований, чтобы начать новую жизнь.

Турция ранее обвинила Грецию в массовых отказах, суммарной депортации и отказе мигрантам в доступе к процедурам предоставления убежища, что является нарушением международного права.