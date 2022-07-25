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Туреччина заявила, що Греція відштовхнула човен із мігрантами назад у турецькі води

Туреччина заявила, що Греція відштовхнула човен із мігрантами назад у турецькі води

Київ • УНН

 • 153805 перегляди

КИЇВ. 25 липня. УНН. Туреччина в понеділок звинуватила Грецію в тому, що вона зіштовхнула човен із мігрантами із грецьких територіальних вод назад у турецькі. Про це УНН пише з посиланням на Anadolu.

Деталі

Міністерство оборони Анкари заявило, що інцидент стався в неділю неподалік Родосу, і розмістило кадри з безпілотника, на яких, за його словами, видно, як берегова охорона втягує човен у турецькі води неподалік південно-західного курорту Мармаріс.

Афіни неодноразово відкидали звинувачення з боку правозахисних груп та агентства ООН у справах біженців УВКБ ООН у тому, що вони витісняють мігрантів із грецьких вод, заявляючи, що вони перехоплюють човни у морі для захисту своїх кордонів.

Доповнення

Туреччина та Греція є ключовими транзитними пунктами для мігрантів, які прагнуть потрапити до Європи, рятуючись від війни та переслідувань, щоб розпочати нове життя.

Туреччина раніше звинуватила Грецію у масових відмових, сумарній депортації та відмові мігрантам у доступі до процедур надання притулку, що є порушенням міжнародного права.

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