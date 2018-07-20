Турция и Нидерланды договорились о нормализации отношений

Это решение было достигнуто во время телефонного разговора между министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и его голландским коллегой Стефом Блоком, говорится в сообщении министерства иностранных дел.

"В ходе этого телефонного разговора министры согласились нормализовать дипломатические отношения между Нидерландами и Турцией. В этой связи министры договорились о скорейшем восстановлении послов в Анкаре и Гааге", - говорится в заявлении министерства.

Отношения между странами стали напряженными после решения Нидерландов запретить турецким чиновникам проводить агитацию среди турецкой диаспоры до конституционного референдума в Турции в апреле 2017 года, когда Нидерланды проводили свои собственные выборы.

Нидерланды заявили, что официально отозвали своего посла в Анкаре в феврале из-за скандала. После этого решения Турция заявила, что дипломатические отношения будут поддерживаться на уровне временного поверенного.