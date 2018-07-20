Туреччина і Нідерланди домовилися про нормалізацію відносин
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Туреччина і Нідерланди домовилися нормалізувати відносини, які були напруженими після дипломатичного скандалу 2017 року. Про це заявили у п'ятницю в МЗС Туреччини, передає УНН з посиланням на Reuters.
Це рішення було досягнуто під час телефонної розмови між міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу і його ныдерландським колегою Стефом Блоком, йдеться в повідомленні міністерства закордонних справ.
"Під час цієї телефонної розмови міністри погодилися нормалізувати дипломатичні відносини між Нідерландами і Туреччиною. У зв'язку з цим міністри домовилися про швидке відновлення послів в Анкарі та Гаазі", - йдеться в заяві міністерства.
Відносини між країнами стали напруженими після рішення Нідерландів заборонити турецьким чиновникам проводити агітацію серед турецької діаспори до конституційного референдуму в Туреччині в квітні 2017 року, коли Нідерланди проводили свої власні вибори.
Нідерланди заявили, що офіційно відкликали свого посла в Анкарі в лютому через скандал. Після цього рішення Туреччина заявила, що дипломатичні відносини будуть підтримуватися на рівні тимчасового повіреного.