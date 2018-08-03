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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 27160 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 120706 просмотра

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8 марта, 10:25 • 128479 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 167431 просмотра

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7 марта, 17:42 • 152726 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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Турчинов проинспектировал производство боевых вертолетов

Турчинов проинспектировал производство боевых вертолетов

Киев  •  УНН

 • 17008 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов посетил с рабочей поездкой два предприятия-производителя вертолетов “ЧЕЗАРА” и “ВИБСТОН АЭРО” в Киевской области. Об этом сообщила пресс-служба СНБО Украины, передает УНН.

“Всему миру известна продукция мощного предприятия ”Мотор Сич“, но в последнее время в стране уже создано шесть новых предприятий по производству легких вертолетов. Лишь в Киевской области мы сегодня побывали на двух таких производствах”, - заявил Турчинов.

По его словам, молодые перспективные конструкторы и инженеры создают легкие многоцелевые вертолеты, “которые могут использоваться в пограничных войсках, в ГСЧС для нахождения и локализации чрезвычайных ситуаций, для разведки и выполнения боевых задач тактического уровня в Вооруженных Силах и т.п.”.

Также в СНБО отметили, что, кроме сектора безопасности и обороны, вертолетное производство является перспективным направлением для развития гражданского сектора авиации, и в перспективе поможет преодолеть проблему транспортного сообщения.

Секретарь СНБО добавил, что многие страны идут по пути активного развития вертолетной инфраструктуры и упрощения использования воздуха для частных вертолетных перевозок, поэтому необходимо перенимать их опыт.

Напомним, украинские военные получили два модернизированных истребителя.

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