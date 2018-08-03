Турчинов проинспектировал производство боевых вертолетов

“Всему миру известна продукция мощного предприятия ”Мотор Сич“, но в последнее время в стране уже создано шесть новых предприятий по производству легких вертолетов. Лишь в Киевской области мы сегодня побывали на двух таких производствах”, - заявил Турчинов.

По его словам, молодые перспективные конструкторы и инженеры создают легкие многоцелевые вертолеты, “которые могут использоваться в пограничных войсках, в ГСЧС для нахождения и локализации чрезвычайных ситуаций, для разведки и выполнения боевых задач тактического уровня в Вооруженных Силах и т.п.”.

Также в СНБО отметили, что, кроме сектора безопасности и обороны, вертолетное производство является перспективным направлением для развития гражданского сектора авиации, и в перспективе поможет преодолеть проблему транспортного сообщения.

Секретарь СНБО добавил, что многие страны идут по пути активного развития вертолетной инфраструктуры и упрощения использования воздуха для частных вертолетных перевозок, поэтому необходимо перенимать их опыт.

Напомним, украинские военные получили два модернизированных истребителя.