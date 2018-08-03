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Турчинов проінспектував виробництво бойових вертольотів

Турчинов проінспектував виробництво бойових вертольотів

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 серпня. УНН. Секретар Ради Національної безпеки та оборони Олександр Турчинов відвідав з робочою поїздкою два підприємства-виробника вертольотів “ЧЕЗАРА” і “ВІБСТОН АЕРО” у Київській області. Про це повідомила прес-служба РНБО України, передає УНН.

“Усьому світові відома продукція потужного підприємства „Мотор Січ“, але останнім часом в країні вже створено шість нових підприємств з виробництва легких вертольотів. Лише в Київській області ми сьогодні побували на двох таких виробництвах”, — заявив Турчинов.

За його словами, молоді перспективні конструктори та інженери створюють легкі багатоцільові вертольоти, “які можуть використовуватися у прикордонних військах, в ДСНС для знаходження та локалізації надзвичайних ситуацій, для розвідки та виконання бойових завдань тактичного рівня у Збройних Силах тощо”.

Також у РНБО зазначили, що, крім сектору безпеки і оборони, вертолітне виробництво є перспективним напрямом для розвитку цивільного сектору авіації, і у перспективе допоможе подолати проблему транспортного сполучення.

Секретар РНБО додав, що багато країн йдуть шляхом активного розвитку вертолітної інфраструктури та спрощення використання повітря для приватних вертолітних перевезень, тому необхідно переймати їх досвід.

Нагадаємо, українські військові отримали два модернізованих винищувачі.

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