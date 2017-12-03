Туман и гололед: во Франции столкнулись сразу 13 авто
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. В воскресение вечером, 3 декабря, возле французского города Бегль, недалеко от Бордо, произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает УНН, со ссылкой на France Bleu.
В частности, из-за тумана и гололеда столкнулись сразу 13 автомобилей. Пять человек пострадали, трое – в тяжелом состоянии.
Их доставили в больницы.
По информации издания, сначала столкнулись три автомобиля, а когда водитель одного из них вышел из салона, его сбила другая машина, которая скрылась с места происшествия, после чего произошли новые столкновения.
Однако позже, 20-летний мужчина, который сбежал с места ДТП, пришел к правоохранителям с повинной. Его арестовали.
На место аварии приехали 50 спасателей.
Обратим внимание, вечером 2 декабря из-за гололеда во Франции произошло множество ДТП, в связи с чем, по стране объявили оранжевый уровень опасности на дорогах.
Напомним, 3 декабря, в Киеве на Гостомельской трассе произошло масштабное ДТП с пострадавшими. На обледеневшей дороге столкнулись сразу пять автомобилей.