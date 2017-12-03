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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 4527 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 17103 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 97079 просмотра

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10 марта, 18:32 • 109617 просмотра

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10 марта, 15:15 • 130052 просмотра

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Туман и гололед: во Франции столкнулись сразу 13 авто

Туман и гололед: во Франции столкнулись сразу 13 авто

Киев  •  УНН

 • 9393 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. В воскресение вечером, 3 декабря, возле французского города Бегль, недалеко от Бордо, произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает УНН, со ссылкой на France Bleu.

В частности, из-за тумана и гололеда столкнулись сразу 13 автомобилей. Пять человек пострадали, трое – в тяжелом состоянии.

Их доставили в больницы.

По информации издания, сначала столкнулись три автомобиля, а когда водитель одного из них вышел из салона, его сбила другая машина, которая скрылась с места происшествия, после чего произошли новые столкновения.

Однако позже, 20-летний мужчина, который сбежал с места ДТП, пришел к правоохранителям с повинной. Его арестовали.

На место аварии приехали 50 спасателей.

Обратим внимание, вечером 2 декабря из-за гололеда во Франции произошло множество ДТП, в связи с чем, по стране объявили оранжевый уровень опасности на дорогах.

Напомним, 3 декабря, в Киеве на Гостомельской трассе произошло масштабное ДТП с пострадавшими. На обледеневшей дороге столкнулись сразу пять автомобилей.

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