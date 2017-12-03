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Туман і ожеледь: у Франції зіткнулися відразу 13 авто

Туман і ожеледь: у Франції зіткнулися відразу 13 авто

Київ • УНН

 • 9394 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. У неділю ввечері, 3 грудня, біля французького міста Бегль, недалеко від Бордо, сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє УНН, з посиланням на France Bleu.

Зокрема, через туман і ожеледь зіткнулися відразу 13 автомобілів. П'ятеро людей постраждали, троє - у важкому стані.

Їх доставили в лікарні.

За інформацією видання, спочатку зіткнулися три автомобілі, а коли водій одного з них вийшов з салону, його збила інша машина, яка зникла з місця події, після чого відбулися нові зіткнення.

Однак пізніше, 20-річний чоловік, який втік з місця ДТП, прийшов до правоохоронців з повинною. Його заарештували.

На місце аварії приїхали 50 рятувальників.

Звернемо увагу, ввечері 2 грудня через ожеледицю у Франції відбулося безліч ДТП, в зв'язку з чим, по країні оголосили помаранчевий рівень небезпеки на дорогах.

Нагадаємо, 3 грудня, в Києві на Гостомельській трасі сталося масштабне ДТП з постраждалими. На обледенілій дорозі зіткнулися відразу п'ять автомобілів.

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