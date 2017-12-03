Туман і ожеледь: у Франції зіткнулися відразу 13 авто
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. У неділю ввечері, 3 грудня, біля французького міста Бегль, недалеко від Бордо, сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє УНН, з посиланням на France Bleu.
Зокрема, через туман і ожеледь зіткнулися відразу 13 автомобілів. П'ятеро людей постраждали, троє - у важкому стані.
Їх доставили в лікарні.
За інформацією видання, спочатку зіткнулися три автомобілі, а коли водій одного з них вийшов з салону, його збила інша машина, яка зникла з місця події, після чого відбулися нові зіткнення.
Однак пізніше, 20-річний чоловік, який втік з місця ДТП, прийшов до правоохоронців з повинною. Його заарештували.
На місце аварії приїхали 50 рятувальників.
Звернемо увагу, ввечері 2 грудня через ожеледицю у Франції відбулося безліч ДТП, в зв'язку з чим, по країні оголосили помаранчевий рівень небезпеки на дорогах.
Нагадаємо, 3 грудня, в Києві на Гостомельській трасі сталося масштабне ДТП з постраждалими. На обледенілій дорозі зіткнулися відразу п'ять автомобілів.