ЦИК принимала политические решения - Богдан
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Глава Офиса Президента Андрей Богдан заявил, что ЦИК формировалась на нечестных паритетных условиях и была политически ангажирована, однако, он добавил, что это был лучший состав ЦИК. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС News Украина.
“ЦИК формировалась на нечестных паритетных условиях, они были политически ангажированы. Это действительно, наверное, лучший состав ЦИК, который был, однако, они принимали политические решения, и поэтому они получили такую оценку”, — рассказал Богдан.
Он также добавил, что состав ЦИК нужно менять чаще, чтобы она работала лучше.
“Путь к прекрасному бесконечен. Каждая следующая ЦИК должна быть все лучшей и лучшей, а чтобы сделать прекрасной ЦИК — мы должны все чаще и чаще менять ее кадровый состав”, — отметил Богдан.
Также Глава Офиса Президента отметил, что старый состав ЦИК — это контроль теми, кто потерял доверие народа, одного из центральных пультов управления государством.
“И не может одна политическая партия, которая потеряла доверие общества, контролировать выборы по всей Украине”, — подчеркнул он.
Как сообщал УНН, 13 сентября Верховная Рада досрочно прекратила полномочия всех членов Центральной избирательной комиссии. Соответствующее решение поддержали 341 народный депутат.