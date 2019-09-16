ЦИК принимала политические решения - Богдан

“ЦИК формировалась на нечестных паритетных условиях, они были политически ангажированы. Это действительно, наверное, лучший состав ЦИК, который был, однако, они принимали политические решения, и поэтому они получили такую оценку”, — рассказал Богдан.

Он также добавил, что состав ЦИК нужно менять чаще, чтобы она работала лучше.

“Путь к прекрасному бесконечен. Каждая следующая ЦИК должна быть все лучшей и лучшей, а чтобы сделать прекрасной ЦИК — мы должны все чаще и чаще менять ее кадровый состав”, — отметил Богдан.

Также Глава Офиса Президента отметил, что старый состав ЦИК — это контроль теми, кто потерял доверие народа, одного из центральных пультов управления государством.

“И не может одна политическая партия, которая потеряла доверие общества, контролировать выборы по всей Украине”, — подчеркнул он.

Как сообщал УНН, 13 сентября Верховная Рада досрочно прекратила полномочия всех членов Центральной избирательной комиссии. Соответствующее решение поддержали 341 народный депутат.