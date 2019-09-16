ЦВК приймала політичні рішення - Богдан

КИЇВ. 16 вересня. УНН. Глава Офісу Президента Андрій Богдан заявив, що ЦВК формувалася на нечесних паритетних умовах та були політично заангажовані, проте, він додав, що це був найкращий склад ЦВК. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС News Україна.