ЦВК приймала політичні рішення - Богдан
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Глава Офісу Президента Андрій Богдан заявив, що ЦВК формувалася на нечесних паритетних умовах та були політично заангажовані, проте, він додав, що це був найкращий склад ЦВК. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС News Україна.
“ЦВК формувалася на нечесних паритетних умовах, вони були політично заангажовані. Це дійсно, напевно, найкращий склад ЦВК, який був, проте, вони приймали політичні рішення, і тому вони отримали таку оцінку”, — розповів Богдан.
Він також додав, що склад ЦВК потрібно змінювати частіше, аби вона працювала краще.
“Шлях до прекрасного нескінченний. Кожна наступна ЦВК має бути все ліпшою і ліпшою, а щоб зробити прекрасною ЦВК — ми повинні все частіше і частіше міняти її кадровий склад”, — наголосив Богдан.
Також Глава Офісу Президента зазначив, що старий склад ЦВК — це контроль тими, хто втратив довіру народу, одного з центральних пультів управління державою.
“І не може одна політична партія, яка втратила довіру суспільства, контролювати вибори по всій Україні”, — наголосив він.
Як повідомляв УНН, 13 вересня Верховна Рада достроково припинила повноваження всіх членів Центральної виборчої комісії. Відповідне рішення підтримали 341 народний депутат.