ЦИК получила недостаточно средств на местные выборы

"ЦИК постановлением от 10 ноября 2016 № 481 обратилась к Верховой Раде Украины и Кабинету Министров Украины относительно увеличения в проекте Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2017 год" расходов по бюджетной программе 6741020 "Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на проведение выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов "на 358 млн 889,5 тыс. гривен ... Однако указанным законом Комиссии по указанной бюджетной программе было предусмотрено лишь 20 млн грн", - говорится в сообщении.

При этом дополнительная потребность в средствах на 2017 год определялась ЦИК по информации областных государственных администраций о создании в этом году 436 объединенных территориальных общин.

Согласно принятым ЦИК решениям из указанных средств распределено 19 млн 433,4 тыс. грн на подготовку и проведение внеочередных местных выборов, назначенных Верховной Радой Украины, и первых выборов депутатов сельских, поселковых советов и городских советов объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых и городских голов.

Вместе с тем, Верховной Радой Украины назначены внеочередные выборы сельских, поселковых и городских голов на 11 июня 2017 года, потребность в средствах на подготовку и проведение которых составляет 2 млн 748,1 тыс. грн.

Кроме того, в ЦИК поступили обращения от областных государственных администраций относительно назначения первых местных выборов в 34 объединенных территориальных общинах. По предварительным расчетам ЦИК, объем средств, необходимых для организации подготовки и проведения таких выборов, в случае их назначения, составляет 8 млн 176,1 тыс. грн.

Учитывая, что остаток нераспределенных ассигнований по бюджетной программе 6741020 "Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на проведение выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов" составляет 566,6 тыс. грн, финансовое обеспечение подготовки и проведения назначенных Верховной Радой Украины внеочередных местных выборов, а также принятие ЦИК решение о назначении первых местных выборов в объединенных территориальных общинах невозможно.

Как сообщал УНН 24 апреля, директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник заявил, что НАБУ передало в специализированной антикоррупционной прокуратуры окончательную подозрение относительно председателя ЦИК.