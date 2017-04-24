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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 34728 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100590 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 152547 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114894 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115599 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112004 просмотра

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ЦИК получила недостаточно средств на местные выборы

ЦИК получила недостаточно средств на местные выборы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 апреля. УНН. Центральная избирательная комиссия вновь обратилась к парламенту и правительству по вопросу увеличения расходов на проведение местных выборов в 2017 году. При дополнительной потребности в 358 млн 889,5 тыс грн. комиссия получила 20 млн грн. Об этом передает УНН со ссылкой на секретариат ЦИК.

"ЦИК постановлением от 10 ноября 2016 № 481 обратилась к Верховой Раде Украины и Кабинету Министров Украины относительно увеличения в проекте Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2017 год" расходов по бюджетной программе 6741020 "Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на проведение выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов "на 358 млн 889,5 тыс. гривен ... Однако указанным законом Комиссии по указанной бюджетной программе было предусмотрено лишь 20 млн грн", - говорится в сообщении.

При этом дополнительная потребность в средствах на 2017 год определялась ЦИК по информации областных государственных администраций о создании в этом году 436 объединенных территориальных общин.

Согласно принятым ЦИК решениям из указанных средств распределено 19 млн 433,4 тыс. грн на подготовку и проведение внеочередных местных выборов, назначенных Верховной Радой Украины, и первых выборов депутатов сельских, поселковых советов и городских советов объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых и городских голов.

Вместе с тем, Верховной Радой Украины назначены внеочередные выборы сельских, поселковых и городских голов на 11 июня 2017 года, потребность в средствах на подготовку и проведение которых составляет 2 млн 748,1 тыс. грн.

Кроме того, в ЦИК поступили обращения от областных государственных администраций относительно назначения первых местных выборов в 34 объединенных территориальных общинах. По предварительным расчетам ЦИК, объем средств, необходимых для организации подготовки и проведения таких выборов, в случае их назначения, составляет 8 млн 176,1 тыс. грн.

Учитывая, что остаток нераспределенных ассигнований по бюджетной программе 6741020 "Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на проведение выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов" составляет 566,6 тыс. грн, финансовое обеспечение подготовки и проведения назначенных Верховной Радой Украины внеочередных местных выборов, а также принятие ЦИК решение о назначении первых местных выборов в объединенных территориальных общинах невозможно.

Как сообщал УНН 24 апреля, директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник заявил, что НАБУ передало в специализированной антикоррупционной прокуратуры окончательную подозрение относительно председателя ЦИК.

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