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ЦВК отримала недостатньо коштів на місцеві вибори

ЦВК отримала недостатньо коштів на місцеві вибори

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. Центральна виборча комісія знову звернулася до парламенту та уряду щодо збільшення видатків на проведення місцевих виборів у 2017 році. За додаткової потреби у 358 млн 889,5 тис грн. комісія отримала 20 млн грн. Про це передає УНН з посиланням на секретаріат ЦВК.

"ЦВК постановою від 10 листопада 2016 року № 481 звернулася до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо збільшення у проекті Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" видатків за бюджетною програмою 6741020 "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" на 358 млн 889,5 тис. гривень...Проте зазначеним законом Комісії за вказаною бюджетною програмою було передбачено лише 20 млн грн", - йдеться у повідомленні.

При цьому додаткова потреба в коштах на 2017 рік визначалася ЦВК за інформацією обласних державних адміністрацій щодо утворення у 2017 році 436 об’єднаних територіальних громад.

Згідно із прийнятими Комісією рішеннями із зазначених коштів розподілено 19 млн 433,4 тис. гривень на підготовку і проведення позачергових місцевих виборів, призначених Верховною Радою України, та перших виборів депутатів сільських, селищних рад та міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних та міських голів.

Разом з тим, Верховною Радою України призначено позачергові вибори сільських, селищних та міського голів на 11 червня 2017 року, потреба в коштах на підготовку і проведення яких становить 2 млн 748,1 тис. гривень.

Окрім того, на сьогодні до ЦВК надійшли звернення від обласних державних адміністрацій щодо призначення перших місцевих виборів у 34 об’єднаних територіальних громадах. За попередніми розрахунками ЦВК обсяг коштів, необхідних для організації підготовки та проведення таких виборів, у разі їх призначення, становить 8 млн 176,1 тис. гривень.

Враховуючи те, що залишок нерозподілених асигнувань за бюджетною програмою 6741020 "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" становить 566,6 тис. грн, фінансове забезпечення підготовки та проведення призначених Верховною Радою України позачергових місцевих виборів, а також прийняття ЦВК рішення щодо призначення перших місцевих виборів в обʼєднаних територіальних громадах є неможливим.

Як повідомляв УНН 24 квітня, директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник заявив, що НАБУ передало до спеціалізованої антикорупційної прокуратури остаточну підозру щодо голови ЦВК.

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