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ЦИК досрочно прекратила полномочия Марганецкой и Васильковской городских ТИК

ЦИК досрочно прекратила полномочия Марганецкой и Васильковской городских ТИК

Киев  •  УНН

 • 13067 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Центральная избирательная комиссия досрочно прекратила полномочия всего состава двух городских ТИК - Марганецкой и Васильковской, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ЦИК.

Как сообщили в пресс-службе, Комиссия по собственной инициативе рассмотрела отдельные вопросы деятельности Васильковской городской территориальной избирательной комиссии Обуховского района Киевской области.

"... со стороны Васильковской городской ТИК имело место противоправное бездействие, что фактически делает невозможным в определенный срок установления результатов соответствующих выборов, а следовательно приводит к нарушению требований законодательства и Обуховской районной ТИК и Киевской областной избирательной комиссией.

Поэтому ЦИК установила факт систематического нарушения Васильковской городской ТИК законодательства и досрочно прекратила полномочия всего ее состава.

При этом установлено, что местные организации политических партий, по представлению которых в состав этой ТИК были включены лица, полномочия которых досрочно прекращены, могут не позднее 11:00 7 ноября 2020 года подать в ЦИК кандидатуры для включения в ее состав", - говорится в сообщении.

ЦИК обязала Васильковскую городскую ТИК после формирования ее нового состава не позднее 12:00 8 ноября 2020 года установить итоги голосования по выборам депутатов Обуховского районного совета и по выборам депутатов Киевского областного совета в соответствующих избирательных округах, о чем составить протоколы. А также - безотлагательно транспортировать первые экземпляры соответствующих протоколов в Обуховскую районную и Киевскую областную территориальные избирательные комиссии о чем до 18 часов 8 ноября 2020 года проинформировать ЦИК.

Кроме того, указанную комиссию обязано безотлагательно установить результаты выборов Васильковского городского совета и Васильковского городского головы с учетом судебных решений, вступивших в законную силу, говорится в сообщении.

Также ЦИК досрочно прекратила полномочия всего состава Марганецкой городской ТИК Никопольского района Днепропетровской области.

"Так, в ЦИК поступили решения судов, а также заявления представителя Днепропетровской областной организации Политической партии "Пропозиция" к указанной ТИК и одного из кандидатов на должность Марганецкого городского головы, в которых говорилось о нарушении норм Избирательного кодекса Украины этой избирательной комиссией при установлении результатов местных выборов 25 октября 2020 года ...

Комиссия установила факт систематического нарушения Марганецкой городской ТИК законодательства и досрочно прекратила полномочия всего ее состава.

При этом установлено, что местные организации политических партий, по представлению которых в состав этой ТИК были включены лица, полномочия которых досрочно прекращены, могут не позднее 16 часов 7 ноября 2020 года подать в ЦИК кандидатуры для включения в ее состав", - говорится в сообщении.

Комиссия обязала Марганецкую городскую ТИК после формирования ее нового состава установить результаты голосования по выборам Марганецкого городского головы в соответствии с положениями Избирательного кодекса Украины с учетом судебных решений, вступивших в законную силу, отметили в пресс-службе.

Вместе с тем, ЦИК обратилась к Национальной полиции Украины для проведения проверки изложенных в этом постановлении обстоятельств и в случае выявления оснований принятия в соответствии с законодательством Украины меры реагирования, добавили в ЦИК.

Напомним, 5 ноября во время заседания Центральной избирательной комиссии было распределено средства на изготовление списков избирателей и именных приглашений для повторного голосования по местным выборам, а также внесены изменения в состав ТИК.

Украинские Национальные Новости

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