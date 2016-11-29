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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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В этом году в Кропивницком состоится два праздника открытия новогодних елок

Киев • УНН

 • 30549 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 29 ноября. УНН. В этом году в Кропивницком состоится два праздника открытия новогодних елок - на центральной площади Героев Майдана и на площади перед городским советом. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе городского совета.

В этом году в Кропивницком состоится два праздника открытия новогодних елок

"Будут елку открывать на площади центральной - Героев Майдана. И будет у нас праздник здесь - мы будем украшать хвойные деревья, которые растут на площади перед городским советом. То есть, будет два праздника", - сообщили в пресс-службе.

Так, на площади перед городским советом в Кропивницком украсят живые елки, которые там растут. А праздник открытия их состоится в День Святого Николая - 19 декабря.

На площади Героев Майдана же традиционно установят искусственную елку. Ее высота - около 20-ти метров. Так, главную елку области откроют синхронно с главными елками в других регионах Украины.

О закупке новых новогодних украшений пока речь не идет, ведь в прошлом году их закупили достаточно, кроме того, была куплена новая гирлянда.

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