В этом году в Кропивницком состоится два праздника открытия новогодних елок

"Будут елку открывать на площади центральной - Героев Майдана. И будет у нас праздник здесь - мы будем украшать хвойные деревья, которые растут на площади перед городским советом. То есть, будет два праздника", - сообщили в пресс-службе.

Так, на площади перед городским советом в Кропивницком украсят живые елки, которые там растут. А праздник открытия их состоится в День Святого Николая - 19 декабря.

На площади Героев Майдана же традиционно установят искусственную елку. Ее высота - около 20-ти метров. Так, главную елку области откроют синхронно с главными елками в других регионах Украины.

О закупке новых новогодних украшений пока речь не идет, ведь в прошлом году их закупили достаточно, кроме того, была куплена новая гирлянда.