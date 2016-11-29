Цьогоріч у Кропивницькому відбудеться два свята відкриття новорічних ялинок

“Будуть ялинку відкривати на площі центральній — Героїв Майдану. І буде у нас свято тут — ми будемо прикрашати хвойні дерева, які ростуть на площі перед міською радою. Тобто, буде два свята”, — повідомили у прес-службі.

Так, на площі перед міської радою у Кропивницькому прикрасять живі ялинки, які там ростуть. А свято відкриття їх відбудеться у День Святого Миколая — 19 грудня.

На площі Героїв Майдану ж традиційно встановлять штучну ялинку. Її висота — близько 20-ти метрів. Так, головну ялинку області відкриють синхронно з головними ялинками в інших регіонах України.

Про закупівлю нових новорічних прикрас наразі не йдеться, адже минулого року їх закупили достатньо, крім того, було закуплено нову гірлянду.