В этом году для детей Херсонской области уже построили 10 футбольных мини-полей
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. В 2018 году на территории Херсонской области построили 10 спортивных площадок с искусственным покрытием для игры в мини-футбол. Об этом сообщили УНН в Херсонской ОГА.
"На территории Херсонской области в течение I полугодия 2018 года построено 10 спортивных площадок с искусственным покрытием", - рассказали в облгосадминистрации, уточнив, что еще две спортивные площадки находятся в стадии завершения строительства.
В общем, к концу этого года в области планируют построить еще 7 футбольных мини-полей, добавили в ОГА.
На днях, об успешной реализации программы по строительству футбольных мини-полей заявили в ФФУ.
"Федерация футбола приветствует такую политику государства, ведь именно создание футбольной инфраструктуры является главным основанием развития юношеского футбола и физического воспитания украинской молодежи", - отметил первый вице-президент ФФУ Олег Протасов.
В Федерации напомнили, что определили своей целью "реализовать очень амбициозный "план Маршалла", который предусматривает появление в Украине в 2020 году около 2500 новых футбольных площадок, а также еще 50-ти стадионов".
"И мы уверенно движемся к реализации этой цели. Если, например, до 2014 года было построено 768 площадок для футбола, то с 2014-го по 2018 год уже построено более 720 объектов футбольной инфраструктуры (в частности, восемь стадионов). Сейчас на этапе строительства находятся около 800 объектов", - отметил Протасов.