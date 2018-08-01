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Цьогоріч для дітей Херсонщини вже збудували 10 футбольних міні-полів

Цьогоріч для дітей Херсонщини вже збудували 10 футбольних міні-полів

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. У 2018 році на території Херсонської області побудували 10 спортивних майданчиків зі штучним покриттям для гри в міні-футбол. Про це УНН повідомили у Херсонській ОДА.

“На території Херсонської області протягом І півріччя 2018 року побудовано 10 спортивних майданчиків зі штучним покриттям”, — розповіли в облдержадміністрації, уточнивши, що ще два спортивних майданчика знаходиться у стадії завершення будівництва.

Загалом, до кінця цього року у області планують побудувати ще 7 футбольних міні-полів, додали в ОДА.

Днями, про успішну реалізації програми із будівництва футбольних міні-полів заявили у ФФУ.

“Федерація футболу вітає таку політику держави, адже саме створення футбольної інфраструктури є головним підґрунтям розвитку юнацького футболу та фізичного виховання української молоді”, — зазначив перший віце-президент ФФУ Олег Протасов.

У Федерації нагадали, що визначили собі за мету “реалізувати дуже амбітний "план Маршалла", який передбачає появу в Україні до 2020 року близько 2 500 нових футбольних майданчиків, а також ще 50-ти стадіонів”.

“І ми впевнено рухаємося до реалізації цієї мети. Якщо, наприклад, до 2014 року було збудовано 768 майданчиків для футболу, то з 2014-го по 2018 рік уже збудовано понад 720 об’єктів футбольної інфраструктури (зокрема, вісім стадіонів). Зараз на етапі будівництва перебувають близько 800 об’єктів”, — зауважив Протасов.

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