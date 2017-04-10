На этой неделе в Киеве состоятся сезонные ярмарки
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. С 11 по 15 апреля во всех районах столицы пройдут сезонные сельскохозяйственные ярмарки, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.
"Учитывая обращения жителей столицы и с целью более полного удовлетворения потребностей потребителей в сельскохозяйственной продукции, 11-15 апреля в столице состоятся сезонные ярмарки, на которых предусмотрена продажа сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки по всем группам товаров", - говорится в сообщении.
11 апреля (в воскресенье) ярмарки состоятся в:
• Голосеевском районе - ул. Науки, 88, ул. Владимирская, 80-86-А;
• Дарницком районе - ул. Е. Харченко, 41-47, ул. Заречная, 44-45-Т, пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина, пересечение улиц Коллекторной и Центральной;
• Днепровском районе - ул. И. Микитенко, 21-27;
• Подольском районе - ул. Светлицкого, 31-35;
• Святошинском районе - ул. Гната Юры, 5, на пересечении просп. Победы, 73/1 и ул. Кулибина;
• Шевченковском районе - ул. Багговутовская, 1, ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, ул. Деревлянская, 16, пересечение улиц О. Гончара, 65-А и Б. Хмельницкого, 94.
12 апреля (среда) ярмарки состоятся в:
• Голосеевском районе - Стратегическое шоссе (в пределах просп. Науки и ул. Малокитаевская), ул. Демеевская, 45-47;
• Дарницком районе - ул. Заречная, 44-45-Т, пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина, пересечение улиц Коллекторной и Центральной;
• Днепровском районе - ул. Соборности, 2-20;
• Печерском районе - пересечение улиц Большой Васильковской и Физкультуры;
• Подольском районе - ул. Светлицкого, 31-35, просп. Правды, 5-11;
• Святошинском районе - ул. Подлесная, 8, ул. Тулузы, 10 (пересечение ул. Тулузы и б-ра Р. Роллана)
• Шевченковском районе - ул. Трудовая, 7-А, пересечение улиц Телиги и Мельникова.
13 апреля (четверг) ярмарки состоятся в:
• Голосеевском районе - ул. Ломоносова (в пределах улиц М. Стельмаха и Маричанськои), ул. Новопироговская, 25, ул. Колпака (в пределах улиц Большой Васильковской и Антоновича)
• Дарницком районе - ул. Е. Харченко, 41-47, ул. Заречная, 44-45-Т, пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина, пересечение улиц Коллекторной и Центральной;
• Днепровском районе - б-р Перова, 8-10, ул. Березняковская, 21-23;
• Оболонском районе - ул. Северная, 48-54;
• Печерском районе - ул. Московская, 2;
• Подольском районе -ул. Оболонская, 23-35, ул. Светлицкого, 31-35;
• Святошинском районе - ул. Гната Юры, 5, на пересечении просп. Победы, 73/1 и ул. Кулибина;
• Шевченковском районе - ул. Багговутовская, 1.
14 апреля (пятница) ярмарки состоятся в:
• Голосеевском районе - ул. Голосеевский, 116, ул. Академика Глушкова, 17-31;
• Дарницком районе - ул. Заречная, 44-45-Т, пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина, пересечение улиц Коллекторной и Центральной;
• Деснянском районе - ул. Академика Курчатова (в пределах улиц Милютенко и Братиславской)
• Днепровском районе - ул. Гродненская, 1 / 35-17-А, ул. Алма-Атинская, 64-74;
• Оболонском районе - ул. Ф. Максименко, 14-18;
• Печерском районе - пересечение улиц Л. Первомайского и И. Мечникова, ул. виноградный;
• Подольском районе - ул. Полковая, 57-Б, ул. Светлицкого, 31-35;
• Святошинском районе - ул. Подлесная, 8, ул. Сельская, 16;
• Соломенском - ул. Образования (в пределах в пределах улиц Вузовской и М. Кривоноса), пер. Ковальский (в пределах улиц Металлистов и Смоленской)
• Шевченковском районе - ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, ул. Деревлянская, 16, ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера), ул. Рижская, 1, пересечение улиц Академика Щусева и Тираспольской, пересечение улиц О. Гончара, 65-А и Б. Хмельницкого, 94.
15 апреля (суббота) ярмарки состоятся в:
• Дарницком районе - ул. Заречная, 44-45-Т, пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина, пересечение улиц Коллекторной и Центральной;
• Подольском районе - ул. Светлицкого, 31-35.
Как сообщал УНН 3 апреля, в столице пройдут сезонные сельскохозяйственные ярмарки.