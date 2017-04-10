Цього тижня в Києві відбудуться сезонні ярмарки

"Враховуючи звернення мешканців столиці та з метою більш повного задоволення потреб споживачів у сільськогосподарській продукції, 11-15 квітня в столиці відбудуться сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції і продуктів її переробки за всіма групами товарів",- йдеться у повідомленні.

11 квітня (вівторок) ярмарки відбудуться у:

•Голосіївському районі – просп. Науки, 88, вул. Володимирська, 80-86-А;

•Дарницькому районі – вул. Є. Харченка, 41-47, вул. Зарічна, 44-45-Т, перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна, перетин вулиць Колекторної і Центральної;

•Дніпровському районі – вул. І. Микитенка, 21-27;

•Подільському районі – вул. Світлицького, 31-35;

•Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;

•Шевченківському районі – вул. Багговутівська, 1, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, вул. Деревлянська, 16, перетин вулиць О. Гончара, 65-А та Б. Хмельницького, 94.

12 квітня (середа) ярмарки відбудуться у:

•Голосіївському районі – Стратегічне шосе (в межах просп. Науки та вул. Малокитаївської), вул. Деміївська, 45-47;

•Дарницькому районі – вул. Зарічна, 44-45-Т, перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна, перетин вулиць Колекторної і Центральної;

•Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;

•Печерському районі – перетин вулиць Великої Васильківської і Фізкультури;

•Подільському районі – вул. Світлицького, 31-35, просп. Правди, 5-11;

•Святошинському районі – вул. Підлісна, 8, вул. Тулузи, 10 (перетин вул. Тулузи та б-ру Р. Роллана);

•Шевченківському районі – вул. Трудова, 7-А, перетин вулиць О. Теліги та Мельникова.

13 квітня (четвер) ярмарки відбудуться у:

•Голосіївському районі – вул. Ломоносова (в межах вулиць М. Стельмаха та Маричанської), вул. Новопирогівська, 25, вул. Ковпака (в межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича);

•Дарницькому районі – вул. Є. Харченка, 41-47, вул. Зарічна, 44-45-Т, перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна, перетин вулиць Колекторної і Центральної;

•Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10, вул. Березняківська, 21-23;

•Оболонському районі – вул. Північна, 48-54;

•Печерському районі – вул. Московська, 2;

•Подільському районі –вул. Оболонська, 23-35, вул. Світлицького, 31-35;

•Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;

•Шевченківському районі – вул. Багговутівська, 1.

14 квітня (п’ятниця) ярмарки відбудуться у:

•Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 17-31;

•Дарницькому районі – вул. Зарічна, 44-45-Т, перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна, перетин вулиць Колекторної і Центральної;

•Деснянському районі – вул. Академіка Курчатова (в межах вулиць Мілютенка та Братиславської);

•Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17-А, вул. Алма-Атинська, 64-74;

•Оболонському районі – вул. Ф. Максименка, 14-18;

•Печерському районі – перетин вулиць Л. Первомайського та І. Мечникова, пров. Виноградний;

•Подільському районі – вул. Полкова, 57-Б, вул. Світлицького, 31-35;

•Святошинському районі – вул. Підлісна, 8, вул. Сільська, 16;

•Солом’янському – вул. Освіти (в межах в межах вулиць Вузівської і М. Кривоноса), пров. Ковальський (в межах вулиць Металістів та Смоленської);

•Шевченківському районі – вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, вул. Деревлянська, 16, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Ризька, 1, перетин вулиць Академіка Щусєва та Тираспільської, перетин вулиць О. Гончара, 65-А та Б. Хмельницького, 94.

15 квітня (субота) ярмарки відбудуться у:

•Дарницькому районі – вул. Зарічна, 44-45-Т, перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна, перетин вулиць Колекторної і Центральної;

•Подільському районі – вул. Світлицького, 31-35.

Як повідомляв УНН 3 квітня, в столиці пройдуть сезонні сільськогосподарські ярмарки.