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Цього тижня в Києві відбудуться сезонні ярмарки

Цього тижня в Києві відбудуться сезонні ярмарки

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. З 11 по 15 квітня в усіх районах столиці пройдуть сезонні сільськогосподарські ярмарки, передає УНН з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.  

"Враховуючи звернення мешканців столиці та з метою більш повного задоволення потреб споживачів у сільськогосподарській продукції, 11-15 квітня в столиці відбудуться сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції і продуктів її переробки за всіма групами товарів",- йдеться у повідомленні.

11 квітня (вівторок) ярмарки відбудуться у:

•Голосіївському районі – просп. Науки, 88, вул. Володимирська, 80-86-А;
•Дарницькому районі – вул. Є. Харченка, 41-47, вул. Зарічна, 44-45-Т, перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна, перетин вулиць Колекторної і Центральної;
•Дніпровському районі – вул. І. Микитенка, 21-27;
•Подільському районі – вул. Світлицького, 31-35;
•Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;
•Шевченківському районі – вул. Багговутівська, 1, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, вул. Деревлянська, 16, перетин вулиць О. Гончара, 65-А та Б. Хмельницького, 94.

12 квітня (середа) ярмарки відбудуться у:

•Голосіївському районі – Стратегічне шосе (в межах просп. Науки та вул. Малокитаївської), вул. Деміївська, 45-47;
•Дарницькому районі – вул. Зарічна, 44-45-Т, перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна, перетин вулиць Колекторної і Центральної;
•Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;
•Печерському районі – перетин вулиць Великої Васильківської і Фізкультури;
•Подільському районі – вул. Світлицького, 31-35, просп. Правди, 5-11;
•Святошинському районі – вул. Підлісна, 8, вул. Тулузи, 10 (перетин вул. Тулузи та б-ру Р. Роллана);
•Шевченківському районі – вул. Трудова, 7-А, перетин вулиць О. Теліги та Мельникова.

13 квітня (четвер) ярмарки відбудуться у:

•Голосіївському районі – вул. Ломоносова (в межах вулиць М. Стельмаха та Маричанської), вул. Новопирогівська, 25, вул. Ковпака (в межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича);
•Дарницькому районі – вул. Є. Харченка, 41-47, вул. Зарічна, 44-45-Т, перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна, перетин вулиць Колекторної і Центральної;
•Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10, вул. Березняківська, 21-23;
•Оболонському районі – вул. Північна, 48-54;
•Печерському районі – вул. Московська, 2;
•Подільському районі –вул. Оболонська, 23-35, вул. Світлицького, 31-35;
•Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;
•Шевченківському районі – вул. Багговутівська, 1.

14 квітня (п’ятниця) ярмарки відбудуться у:

•Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 17-31;
•Дарницькому районі – вул. Зарічна, 44-45-Т, перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна, перетин вулиць Колекторної і Центральної;
•Деснянському районі – вул. Академіка Курчатова (в межах вулиць Мілютенка та Братиславської);
•Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17-А, вул. Алма-Атинська, 64-74;
•Оболонському районі – вул. Ф. Максименка, 14-18;
•Печерському районі – перетин вулиць Л. Первомайського та І. Мечникова, пров. Виноградний;
•Подільському районі – вул. Полкова, 57-Б, вул. Світлицького, 31-35;
•Святошинському районі – вул. Підлісна, 8, вул. Сільська, 16;
•Солом’янському – вул. Освіти (в межах в межах вулиць Вузівської і М. Кривоноса), пров. Ковальський (в межах вулиць Металістів та Смоленської);
•Шевченківському районі – вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, вул. Деревлянська, 16, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Ризька, 1, перетин вулиць Академіка Щусєва та Тираспільської, перетин вулиць О. Гончара, 65-А та Б. Хмельницького, 94.

15 квітня (субота) ярмарки відбудуться у:

•Дарницькому районі – вул. Зарічна, 44-45-Т, перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна, перетин вулиць Колекторної і Центральної;
•Подільському районі – вул. Світлицького, 31-35.

Як повідомляв УНН 3 квітня, в столиці пройдуть сезонні сільськогосподарські ярмарки. 

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