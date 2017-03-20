На этой неделе в Киеве пройдут сезонные ярмарки

Так, ярмарки пройдут:

21 марта (вторник) 2017 в:

• Голосеевском районе - ул. Науки, 88, ул. Владимирская, 80-86-А;

• Дарницком районе - ул. Е. Харченко, 41-47, ул. Заречная, 44-45-Т, пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;

• Днепровском районе - ул. И. Микитенко, 21-27;

• Подольском районе - ул. Светлицкого, 31-35;

• Святошинском районе - ул. Гната Юры, 5, на пересечении просп. Победы, 73/1 и ул. Кулибина;

• Шевченковском районе - ул. Багговутовская, 1, ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, ул. Деревлянская, 16, пересечение улиц О. Гончара, 65-А и Б. Хмельницкого, 94.

22 марта (среда) 2017 в:

• Голосеевском районе - Стратегическое шоссе (в пределах просп. Науки и ул. Малокитаевская), ул. Демеевская, 45-47;

• Дарницком районе - ул. Заречная, 44-45-Т, пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;

• Днепровском районе - ул. Соборности, 2-20;

• Печерском районе - пересечение улиц Большой Васильковской и Физкультуры;

• Подольском районе - ул. Светлицкого, 31-35, просп. Правды, 5-11;

• Святошинском районе - ул. Подлесная, 8, ул. Тулузы (пересечение ул. Тулузы б-р Р. Роллана)

• Шевченковском районе - ул. Трудовая, 7-А, пересечение улиц Телиги и Мельникова.

23 марта (четверг) 2017 в:

• Голосеевском районе - ул. Ломоносова (в пределах улиц М. Стельмаха и Маричанськои), ул. Новопироговская, 25, ул. Ковпака (в пределах улиц Большой Васильковской и Антоновича)

• Дарницком районе - ул. Е. Харченко, 41-47, ул. Заречная, 44-45-Т, пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;

• Днепровском районе - б-р Перова, 8-10, ул. Березняковская, 21-23;

• Оболонском районе - ул. Северная, 48-54;

• Печерском районе - ул. Московская, 2;

• Подольском районе -ул. Оболонская, 23-35, ул. Светлицкого, 31-35;

• Святошинском районе - ул. Гната Юры, 5, на пересечении просп. Победы, 73/1 и ул. Кулибина;

• Шевченковском районе - ул. Багговутовская, 1.

24 марта (пятница) 2017 в:

• Голосеевском районе - ул. Голосеевский, 116, ул. Академика Глушкова, 17-31;

• Дарницком районе - ул. Заречная, 44-45-Т, пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;

• Деснянском районе - ул. Академика Курчатова (в пределах улиц Милютенко и Братиславской)

• Днепровском районе - ул. Гродненская, 1 / 35-17-А, ул. Алма-Атинская, 64-74;

• Оболонском районе - ул. Ф. Максименко, 14-16;

• Печерском районе - пересечение улиц Л. Первомайского и И. Мечникова, ул. виноградный;

• Подольском районе - ул. Полковая, 57-Б, ул. Светлицкого, 31-35;

• Святошинском районе - ул. Подлесная, 8, ул. Сельская, 16;

• Соломенском - ул. Керченская (в пределах улиц Донецкой и Мартиросяна), ул. П. Козицкого (в пределах улиц Ереванской и Уманской)

• Шевченковском районе - ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, ул. Деревлянская, 16, ул. Ружинская, 16-18 (у сквера), ул. Рижская, 1, пересечение улиц Академика Щусева и Тираспольской, пересечение улиц О. Гончара, 65-А и Б. Хмельницкого, 94.

25 марта (суббота) 2017 в:

• Дарницком районе - ул. Заречная, 44-45-Т, пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;

• Подольском районе - ул. Светлицкого, 31-35.

26 марта (воскресенье) 2017 в:

• Дарницком районе - ул. Заречная, 44-45-Т, пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;

• Днепровском районе - ул. С. Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской), ул. Вершигоры, 1;

• Подольском районе - ул. Светлицкого, 31-35.

Как сообщал УНН, на 11 оползнеопасных участках Киева проведут работы.