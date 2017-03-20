На этой неделе в Киеве пройдут сезонные ярмарки
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. С 21 до 26 марта 2017 в Киеве пройдут сезонные ярмарки, на которых предусмотрена продажа сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки по всем группам товаров. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.
Так, ярмарки пройдут:
21 марта (вторник) 2017 в:
• Голосеевском районе - ул. Науки, 88, ул. Владимирская, 80-86-А;
• Дарницком районе - ул. Е. Харченко, 41-47, ул. Заречная, 44-45-Т, пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;
• Днепровском районе - ул. И. Микитенко, 21-27;
• Подольском районе - ул. Светлицкого, 31-35;
• Святошинском районе - ул. Гната Юры, 5, на пересечении просп. Победы, 73/1 и ул. Кулибина;
• Шевченковском районе - ул. Багговутовская, 1, ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, ул. Деревлянская, 16, пересечение улиц О. Гончара, 65-А и Б. Хмельницкого, 94.
22 марта (среда) 2017 в:
• Голосеевском районе - Стратегическое шоссе (в пределах просп. Науки и ул. Малокитаевская), ул. Демеевская, 45-47;
• Дарницком районе - ул. Заречная, 44-45-Т, пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;
• Днепровском районе - ул. Соборности, 2-20;
• Печерском районе - пересечение улиц Большой Васильковской и Физкультуры;
• Подольском районе - ул. Светлицкого, 31-35, просп. Правды, 5-11;
• Святошинском районе - ул. Подлесная, 8, ул. Тулузы (пересечение ул. Тулузы б-р Р. Роллана)
• Шевченковском районе - ул. Трудовая, 7-А, пересечение улиц Телиги и Мельникова.
23 марта (четверг) 2017 в:
• Голосеевском районе - ул. Ломоносова (в пределах улиц М. Стельмаха и Маричанськои), ул. Новопироговская, 25, ул. Ковпака (в пределах улиц Большой Васильковской и Антоновича)
• Дарницком районе - ул. Е. Харченко, 41-47, ул. Заречная, 44-45-Т, пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;
• Днепровском районе - б-р Перова, 8-10, ул. Березняковская, 21-23;
• Оболонском районе - ул. Северная, 48-54;
• Печерском районе - ул. Московская, 2;
• Подольском районе -ул. Оболонская, 23-35, ул. Светлицкого, 31-35;
• Святошинском районе - ул. Гната Юры, 5, на пересечении просп. Победы, 73/1 и ул. Кулибина;
• Шевченковском районе - ул. Багговутовская, 1.
24 марта (пятница) 2017 в:
• Голосеевском районе - ул. Голосеевский, 116, ул. Академика Глушкова, 17-31;
• Дарницком районе - ул. Заречная, 44-45-Т, пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;
• Деснянском районе - ул. Академика Курчатова (в пределах улиц Милютенко и Братиславской)
• Днепровском районе - ул. Гродненская, 1 / 35-17-А, ул. Алма-Атинская, 64-74;
• Оболонском районе - ул. Ф. Максименко, 14-16;
• Печерском районе - пересечение улиц Л. Первомайского и И. Мечникова, ул. виноградный;
• Подольском районе - ул. Полковая, 57-Б, ул. Светлицкого, 31-35;
• Святошинском районе - ул. Подлесная, 8, ул. Сельская, 16;
• Соломенском - ул. Керченская (в пределах улиц Донецкой и Мартиросяна), ул. П. Козицкого (в пределах улиц Ереванской и Уманской)
• Шевченковском районе - ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, ул. Деревлянская, 16, ул. Ружинская, 16-18 (у сквера), ул. Рижская, 1, пересечение улиц Академика Щусева и Тираспольской, пересечение улиц О. Гончара, 65-А и Б. Хмельницкого, 94.
25 марта (суббота) 2017 в:
• Дарницком районе - ул. Заречная, 44-45-Т, пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;
• Подольском районе - ул. Светлицкого, 31-35.
26 марта (воскресенье) 2017 в:
• Дарницком районе - ул. Заречная, 44-45-Т, пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;
• Днепровском районе - ул. С. Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской), ул. Вершигоры, 1;
• Подольском районе - ул. Светлицкого, 31-35.
Как сообщал УНН, на 11 оползнеопасных участках Киева проведут работы.