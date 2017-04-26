На этой неделе в Киеве женится рекордное количество пар

Отмечается, что за эти дни должны пожениться более тысячи пар. Это почти в 1,5 – 2,5 раза превышает средние показатели за аналогичные периоды и в три раза – количество браков в любую другую неделю этого месяца.

Как сообщал УНН, за первые два месяца 2017 года в Киеве зарегистрировали около трех тысяч браков.