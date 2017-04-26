На этой неделе в Киеве женится рекордное количество пар
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. В столице Украины подано рекордное количество заявлений на заключение браков в период с 26 по 30 апреля, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главного территориального управления юстиции в г. Киеве.
Отмечается, что за эти дни должны пожениться более тысячи пар. Это почти в 1,5 – 2,5 раза превышает средние показатели за аналогичные периоды и в три раза – количество браков в любую другую неделю этого месяца.
Как сообщал УНН, за первые два месяца 2017 года в Киеве зарегистрировали около трех тысяч браков.