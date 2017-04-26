Цього тижня в Києві одружиться рекордна кількість пар

Зазначається, що за ці дні мають побратися більше тисячі пар. Це майже у 1,5 – 2,5 рази перевищує середні показники за аналогічні періоди та втричі – кількість шлюбів у будь-який інший тиждень цього місяця.

Як повідомляв УНН, за перші два місяці 2017 року в Києві зареєстрували близько трьох тисяч шлюбів.