Цього тижня в Києві одружиться рекордна кількість пар
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. У столиці України подано рекордну кількість заяв на укладення шлюбів у період із 26 по 30 квітня, передає УНН із посиланням на прес-службу Головного територіального управління юстиції в м.Києві.
Зазначається, що за ці дні мають побратися більше тисячі пар. Це майже у 1,5 – 2,5 рази перевищує середні показники за аналогічні періоди та втричі – кількість шлюбів у будь-який інший тиждень цього місяця.
Як повідомляв УНН, за перші два місяці 2017 року в Києві зареєстрували близько трьох тисяч шлюбів.