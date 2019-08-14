В этом году уже более 80 тысяч авто переоборудовали для работы на газу
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. С начала этого года в Украине зарегистрировали более 80 000 переоборудованных транспортных средств для работы на газовом топливе (ГБО). Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД Украины в ответ на информационный запрос УНН.
В Главном сервисном центре МВД сообщили, что в Украине в период с 1 января 2019 по 8 августа 2019 зарегистрировано 82 142 переоборудованных транспортных средств для работы на газовом топливе.
Напомним, по 2018 в Украине зарегистрировали около 112 000 транспортных средств с установленным газобаллонным оборудованием (ГБО).
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