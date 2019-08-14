Цього року вже понад 80 тисяч авто переобладнали для роботи на газу
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. З початку цього року в Україні зареєстрували понад 80 тисяч переобладнаних транспортних засобів для роботи на газовому пальному (ГБО). Про це повідомили у Головному сервісному центрі МВС України у відповідь на інформаційний запит УНН.
У Головному сервісному центрі МВС повідомили, що в Україні у період з 1 січня 2019 року по 8 серпня 2019 року зареєстровано 82 142 переобладнаних транспортних засобів для роботи на газовому пальному.
Нагадаємо, за 2018 рік в Україні зареєстрували близько 112 тисяч транспортних засобів з встановленим газобалонним обладнанням (ГБО).
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