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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 84595 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 102181 просмотра

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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4 марта, 13:25 • 107571 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127622 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102130 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104060 просмотра

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В этом году в Украине не планируется проводить очистку водоемов

В этом году в Украине не планируется проводить очистку водоемов

Киев  •  УНН

 • 34566 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. В Украине из-за постоянного недофинансирования в 2020 году не предусмотрено проведение работ по очистке водоемов. Об этом в ответ на информационный запрос сообщили УНН в Государственном агентстве водных ресурсов Украины.

"Агентство осуществляет природоохранные мероприятия, направленные на улучшение санитарного состояния водных объектов, в рамках реализации Общегосударственной целевой программы развития водного хозяйства и экологического оздоровления бассейна реки Днепр на период до 2021 года, утвержденной Законом Украины от 24.05.2012 № 4836-VI", - говорится в ответе на запрос.

Отмечается, что включение природоохранных и противопаводковых мероприятий в план мероприятий по защите от вредного воздействия вод осуществляется по предложениям водохозяйственных организаций и в соответствии с Порядком использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для защиты от вредного воздействия вод сельских населенных пунктов и сельскохозяйственных угодий, в том числе в бассейне р. Тиса в Закарпатской области, утвержденном постановлением Кабинета Министров Украины от 23.02.2011 № 137 (с изменениями).

Кроме того, отмечается, что в 2020 году Законом Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" на реализацию мероприятий бюджетной программы КПКВК 2407070 "Защита от вредного воздействия вод сельских населенных пунктов и сельскохозяйственных угодий, в том числе в бассейне р. Тиса в Закарпатской области" предусмотрено финансирование на уровне лишь 8,9% от потребности.

"Учитывая вышеизложенное и постоянное недофинансирование программы из государственного бюджета, Агентство лишено возможности реализации полного комплекса природоохранных мероприятий и в соответствии с проектом приказа Госводагентства "Об утверждении Плана мероприятий по защите от вредного воздействия вод на 2020 год" проведение работ по очистке водоемов в 2020 году не предусмотрено", - добавляется в сообщении.

Напомним, во время встречи украинской и венгерской сторон были согласованы меры, направленные остановить засорение закарпатских рек и попадание отходов в реку Тиса из Украины в Венгрию.

Как сообщал УНН, в 2018 году на очистку водоемов было потрачено более 17 млн грн.

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