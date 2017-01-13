В этом году дотация Пенсионного фонда из госбюджета составит 142 млрд грн - П.Розенко
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Вице-премьер-министр Павел Розенко заявил, что в этом году дотация Пенсионного фонда из госбюджета составит более 142 млрд грн, что на 10 млрд меньше, чем в 2016 году. Об этом он заявил в эфире "5 канала", передает УНН.
"Каждый год уровень оплаты труда и уровень минимальной заработной платы в Украине будет расти пока мы не выйдем на, скажем, достойную оплату труда. Безусловно, мы ожидаем в результате детенизации рынка труда, в результате поднятия минималки, поступления дополнительного ресурса в Пенсионный фонд и таким образом в нас появится неинфляционный ресурс, который мы сможем использовать и для повышения пенсионного обеспечения наших граждан. В результате поднятия минимальной зарплаты мы ожидаем уменьшения дефицита бюджета пенсионного фонда в этом году на 10 млрд грн. Таким образом в этом году дотация пенсионного фонда из госбюджета составит более 142 млрд грн, что на 10 млрд меньше, чем в 2016 году. И весь дополнительный ресурс, который мы получим, сможем использовать на отдельные пенсионные программы", - рассказал он.
Как сообщал УНН, вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил 10 января, что вопрос осовременивания пенсий в Украине будет одним из первых проектов правительства до реализации в социальной сфере в 2017 году.